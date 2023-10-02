"Отцы Zа самбо": мастер-класс для отцов с детьми провел один из самых лучших самбистов мира Раис Рахматуллин Спорт

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В нижегородском ФОКе "Северная звезда" прошел мастер-класс по самбо для отцов с детьми, который провел именитый чемпион Раис Рахматуллин. Тренировка, приуроченная ко Дню отца, была организована в рамках партпроектов "Крепкая семья" и "Zа самбо" партии "Единая Россия".

"Самбо – спорт сильных и мужественных. Спорт тех, кто не прячется за спиной товарища. Спорт тех, кто привык бороться честно и до конца. По-моему здорово, когда именитый спортсмен и наставник делится опытом в прямом смысле на ковре! Уверен, новые знания помогут ребятам выработать свой стиль в борьбе, станут хорошим подспорьем на соревнованиях, а также помогут сблизить отцов и детей, ведь ковер и одна победа объединяют!", - отметил министр спорта Нижегородской области, региональный координатор партпроекта "Zа самбо" Александр Кононов.

Раис Рахматуллин – семикратный чемпион Мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка Мира, многократный победитель международных и национальных турниров по самбо. В 2006 году был признан лучшим самбистом планеты.

Знаменитый спортсмен – многодетный отец, у него трое детей. Отвечая на вопрос, что сложнее: стать чемпионом или хорошим отцом, говорит, что любой чемпион должен быть хорошим отцом, а любой хороший отец может стать чемпионом, должен стремиться к этому.

Сегодня он работает директором Дворца спорта "Северная звезда", а также передает свои знания и опыт юным спортсменам.

"Самбо - универсальный вид спорта, им могут заниматься все: и девочки, и мальчики, и взрослые любители. И правильно, что сегодня уделяется большое внимание его развитию, и очень большое количество детей приходят в секции заниматься. Мы в спорте не только прививаем пять двигательных физических качеств, таких как быстрота, сила, выносливость, гибкость и координация, самое главное - воспитываем в детях те морально-волевые качества, которые пригодятся им, когда они вырастут, и в обыденной жизни, и в других сферах деятельности", - сказал Раис Рахматуллин.

На мастер-класс пришли почти 30 семей с детьми самого разного возраста, большинство из них – многодетные.

Заслуженный мастер спорта провел общую разминку, показал упражнения на различные группы мышц, как правильно делать приемы. И папы, и дети с увлечением старались выполнять все указания, а мамы поддерживали их на скамейках болельщиков.

Не могла упустить шанс потренироваться вместе на одном ковре со звездным наставником многодетная семья Бельковых. Самбо в семье занимаются папа и трое сыновей.

"Я пошел заниматься, чтобы показать пример своим детям. Для нас это важно, потому что самбо является национальным видом спорта, который учит быть целеустремленным, собранным, сильным, чтобы за себя постоять и защитить своих близких, более слабых. Считаю, это правильно и это нужно для каждого мужчины", - отметил многодетный отец Сергей Бельков.

В конце мероприятия все участники захотели получить автограф от чемпиона и сфотографироваться с ним. А некоторые семьи захотели записать детей в секцию самбо.

"Отец - это пример для детей, и то, что сегодня именно отцы пришли с детьми, это важно. Это тоже взаимодействие, сплочение внутри семьи. Потрясающее впечатление от мероприятия, очень дружеская и радостная атмосфера. Хочу всем сказать: занимайтесь спортом, ведите здоровый и активный образ жизни и будьте примером для своих детей!", - поделился впечатлениями руководитель проектов по пропаганде ЗОЖ регионального отделения ВОД "Отцы России" Денис Кожин.

Мастер-класс "Отцы Zа самбо" организован Нижегородским региональным отделением "Единой России" при поддержке администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода, регионального отделения ВОД "Отцы России" и Дворца спорта "Северная звезда".

Напомним, День отца отмечается в нашей стране с 2021 года. С инициативой о праздновании Дня отца выступила "Единая Россия". Согласно указу Президента, он отмечается в третье воскресенье октября.

Выстраивание системы мер поддержки семей с детьми от рождения и до совершеннолетия - приоритет народной программы "Единой России" и партийного проекта "Крепкая семья". В рамках реализации программы постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, появляются новые форматы.

Проект "Zа самбо" стартовал в Нижегородской области осенью 2022 года. Это совместный проект партии "Единая Россия" и Всероссийской федерации самбо направлен на популяризацию этого вида спорта, развитие спортивной инфраструктуры и привлечение к занятиям детей и молодежи.