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Общество

Дополнительный поезд "Нижний Новгород - Моховые горы" вводится с 16 октября

16 октября 2023 10:22  [2] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Дополнительный поезд "Нижний Новгород - Моховые горы" вводится с 16 октября. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Согласно информации, состав будет курсировать ежедневно с сегодняшнего дня по 20 октября.

Также вводятся дополнительные пригородные поезда № 6227 сообщением Моховые Горы – Нижний Новгород, № 6248 сообщением Нижний Новгород – Моховые Горы.

Расписание движения пригородных поездов доступно на сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Напомним, что закрытие канатной дороги Нижний Новгород - Бор продлили до 23 октября.

Ранее сообщалось, что дополнительные автобусы и теплоход запустят с Бора.

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Теги:
Борский г.о. Транспорт
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