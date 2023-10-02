Фото: НИА “Нижний Новгород”
Дополнительный поезд "Нижний Новгород - Моховые горы" вводится с 16 октября. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".
Согласно информации, состав будет курсировать ежедневно с сегодняшнего дня по 20 октября.
Также вводятся дополнительные пригородные поезда № 6227 сообщением Моховые Горы – Нижний Новгород, № 6248 сообщением Нижний Новгород – Моховые Горы.
Расписание движения пригородных поездов доступно на сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.
Напомним, что закрытие канатной дороги Нижний Новгород - Бор продлили до 23 октября.
Ранее сообщалось, что дополнительные автобусы и теплоход запустят с Бора.
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