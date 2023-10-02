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Общество

Закрытие канатной дороги Нижний Новгород - Бор продлили до 23 октября

12 октября 2023 18:06  [135] Общество

Приостановку работы канатной дороги Нижний Новгород - Бор продлили ещё на неделю. Ранее планировалось запустить движение 15 октября.

Как сообщили в пресс-службе АО "НКД", срок завершения работ переносится в связи с необходимостью проведения дополнительных операций.

Предполагаемая дата запуска дороги – 23 октября.

Напомним, приостановка работы канатки связана пересчалкой (укорачиванию и последующему сплетению концов) несуще-тягового каната. Эти мероприятия позволят увеличить количество кабинок на канатной дороге в два раза.

Нижегородцы смогут продлить проездные на канатную дорогу на время её остановки. Это возможно сделать либо в пунктах продажи транспортных карт компании "Ситикард", либо в кассах канатной дороги.

Как сообщили в ГКУ НО "ЦРТС", в связи с увеличением сроков закрытия канатной дороги планируется продление работы водного маршрута между Нижним Новгородом и Бором, а также дополнительных пар электричек.

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Теги:
Канатная дорога
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