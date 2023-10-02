Число автобусов А-53 планируется увеличить в ноябре Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Число автобусов А-53 планируется увеличить в ноябре.

Как рассказали в нижегородском "Центре развития транспортных систем", ранее на данном маршруте уже было увеличено число рейсов в вечернее время.

Напомним, что именно на работу А-53 поступило больше всего нареканий по итогам "прямой линии" по работе городского общественного транспорта.

Кроме того, на минувшей неделе к ряду перевозчиков были применены штрафные санкции.

Так, за проезд остановок без посадки и высадки пассажиров лишены премии водители маршрутов Т-45, Т-67 и Т-59 в группе компаний Мещерякова, Т-82 и Т-94 в ООО "Автолигатранс НН", Т-49 и Т-29 в ООО "Автопарк НН".

Как сообщалось ранее, еще два автобуса запустят на маршруте А-53 в Нижнем Новгороде.