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Общество

Число автобусов А-53 планируется увеличить в ноябре

16 октября 2023 11:35  [57] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Число автобусов А-53 планируется увеличить в ноябре.

Как рассказали в нижегородском "Центре развития транспортных систем", ранее на данном маршруте уже было увеличено число рейсов в вечернее время.

Напомним, что именно на работу А-53 поступило больше всего нареканий по итогам "прямой линии" по работе городского общественного транспорта.

Кроме того, на минувшей неделе к ряду перевозчиков были применены штрафные санкции.

Так, за проезд остановок без посадки и высадки пассажиров лишены премии водители маршрутов Т-45, Т-67 и Т-59 в группе компаний Мещерякова, Т-82 и Т-94 в ООО "Автолигатранс НН", Т-49 и Т-29 в ООО "Автопарк НН".

Как сообщалось ранее, еще два автобуса запустят на маршруте А-53 в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт
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