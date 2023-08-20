Еще два автобуса запустят на маршруте А-53 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще два автобуса запустят на маршруте А-53 в Нижнем Новгороде для улучшения работы в часы пик. Соответствующие поручение руководству "Нижегородпассажиравтотранса" дал замминистра транспорта и автомобильных дорог Денис Рябинин после проверки маршрута.

Как рассказали пассажиры, утром автобусы маршрута А-53 соблюдают расписание, но салоны почти полностью заполняются пассажирами уже на остановке "Селекционная станция". Вечером время ожидания транспорта может достигать часа.

По словам Дениса Рябинина, интервалы движения на маршруте сейчас составляют около 30 минут, новые автобусы позволят их сократить, а также снизить заполняемость транспорта.

Также пассажиры отметили некачественную работу межмуниципального пригородного маршрута №371. Он будет взят на особый контроль. Если перевозчик не улучшит ситуацию к следующей проверке, то ему грозит прекращение действия свидетельства на работу на маршруте.

Кроме того, на сентябрь запланировано увеличение до шести количества автобусов на маршруте А-89, что позволит сократить интервал с 20 до 15 минут.

Ранее сообщалось, что работу троллейбуса №8 в Нижнем Новгороде планируется возобновить осенью.