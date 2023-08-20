Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 сентября 2023 14:17  [5] Еще два автобуса запустят на маршруте А-53 в Нижнем Новгороде
01 сентября 2023 13:55  [18] Новая частная школа открылась в Дзержинске
01 сентября 2023 13:49  [44] Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий: "День знаний имеет особое значение в жизни человека"
01 сентября 2023 13:38  [75] Нижегородский филиал "Т Плюс" готовится подключить к теплу школьную новостройку в Дзержинске
01 сентября 2023 13:20  [86] Сборник "Наш Арзамас" издан при поддержке АПЗ
01 сентября 2023 13:02  [156] Аварийный дом на улице Большой Печерской изымут для сноса
01 сентября 2023 12:42  [101] Десять детей-сирот получили новое жилье в Воскресенском округе
01 сентября 2023 12:28  [107] Дополнительный отпуск до 24 дней смогут взять родители детей-инвалидов
01 сентября 2023 12:12  [119] "Ростелеком" провел для нижегородских школьников квиз по кибергигиене
01 сентября 2023 11:51  [130] Праздничная подсветка ко Дню знания появится на нижегородской телебашне
Общество

Еще два автобуса запустят на маршруте А-53 в Нижнем Новгороде

01 сентября 2023 14:17  [5] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще два автобуса запустят на маршруте А-53 в Нижнем Новгороде для улучшения работы в часы пик. Соответствующие поручение руководству "Нижегородпассажиравтотранса" дал замминистра транспорта и автомобильных дорог Денис Рябинин после проверки маршрута.

Как рассказали пассажиры, утром автобусы маршрута А-53 соблюдают расписание, но салоны почти полностью заполняются пассажирами уже на остановке "Селекционная станция". Вечером время ожидания транспорта может достигать часа.

По словам Дениса Рябинина, интервалы движения на маршруте сейчас составляют около 30 минут, новые автобусы позволят их сократить, а также снизить заполняемость транспорта.

Также пассажиры отметили некачественную работу межмуниципального пригородного маршрута №371. Он будет взят на особый контроль. Если перевозчик не улучшит ситуацию к следующей проверке, то ему грозит прекращение действия свидетельства на работу на маршруте. 

Кроме того, на сентябрь запланировано увеличение до шести количества автобусов на маршруте А-89, что позволит сократить интервал с 20 до 15 минут.

Ранее сообщалось, что работу троллейбуса №8 в Нижнем Новгороде планируется возобновить осенью.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph