Водитель "Лады" врезался в фуру и автобус в Вачском районе Происшествия

Водитель автомобиля "Лада Ларгус" получил травмы и был госпитализирован после того, как врезался сначала в фуру, а потом в автобус в Вачском районе. Об этом сообщили в нижегородском УГИБДД.

Автоавария произошла вечером 15 октября в районе деревни Беляйково.

Как установили полицейские, 23-летний водитель отечественной легковушки в результате совершения обгона сначала врезался в грузовик DAF, после чего совершил столкновение с рейсовым автобусом.

В результате ДТП молодой водитель был госпитализирован с травмами и переломами в Павловскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что автомобиль насмерть сбил пешехода в Кстовском районе.