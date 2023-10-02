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Происшествия

Водитель "Лады" врезался в фуру и автобус в Вачском районе

16 октября 2023 11:14  [85] Происшествия

Водитель автомобиля "Лада Ларгус" получил травмы и был госпитализирован после того, как врезался сначала в фуру, а потом в автобус в Вачском районе. Об этом сообщили в нижегородском УГИБДД.

Автоавария произошла вечером 15 октября в районе деревни Беляйково.

Как установили полицейские, 23-летний водитель отечественной легковушки в результате совершения обгона сначала врезался в грузовик DAF, после чего совершил столкновение с рейсовым автобусом.

В результате ДТП молодой водитель был госпитализирован с травмами и переломами в Павловскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что автомобиль насмерть сбил пешехода в Кстовском районе.

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Теги:
Вачский район ДТП
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