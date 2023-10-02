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Общество

Нижегородский ОНФ будет разбираться со свалкой в Артемовских лугах

16 октября 2023 11:49  [45] Общество
Фото: Telegram-канал onf_nn

Фото: Telegram-канал onf_nn

Нижегородское отделение ОНФ направит жалобу по поводу свалки в Артемовских лугах, сообщает "НТА-Приволжье".

Эксперты ОНФ выявили свалку мусора, организованную собственником земельного участка.

По данным организации, уже длительное время здесь происходит образование и накопление отходов. Также отмечается, что охранник полигона намеренно скрыл номера на грузовой машине с мусором.

По словам руководителя нижегородского ОНФ Алексея Алехина, жалоба будет подготовлена на бездействие должностных лиц в связи с образованием данной свалки. 

Как сообщалось ранее, уникальную природную территорию в Артёмовских лугах завалили строительным мусором.

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Теги:
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