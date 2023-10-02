Несколько онлайн акций в честь Дня отца прошли в Нижегородской области Общество

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Несколько онлайн акций в честь Дня отца прошли в Нижегородской области, сообщили в нижегородском отделении "Волонтеров Победы".

Так, нижегородцы присоединились к акции "Поколения отцов" и #Вместеспапами в рамках Всероссийской акции "Папе с любовью".

Около трех тысяч человек стали участники акции "Поколение отцов", они выкладывали два снимка в социальную сеть "ВКонтакте", показывая связь поколений.

Также совместно с региональным штабом #Мывместе в Нижегородской области состоялась онлайн-акция #Мывместеспапами.

В рамках этого мероприятия дети во "Вконтакте" публиковали поздравление с Днем отца для своих пап, защитников, а также всех тех, кто сегодня отстаивает интересы нашей страны на СВО. Всего к данной онлайн-акции присоединился 4 861 человек.

Руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина подчеркнула, что благодаря Дню отца можно еще раз сказать слова благодарности и поддержки нашим героям, ведь каждый папа - герой для своей семьи.

Ряд фотографий доступны на странице АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" во ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что медали общественного признания "Отец солдата" вручили нижегородцам-отцам детей-участников СВО.