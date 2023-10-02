Вакцинация от гриппа организована в нижегородских ТРЦ и парке "Швейцария" Общество

В Нижегородской области полным ходом идёт вакцинация от гриппа. С начала осени прививку сделали уже более 700 тысяч человек.

Причём пройти иммунизацию можно как в медучреждении по месту приписки, так и в мобильных прививочных пунктах.

Как рассказали в областном Минздраве, мобильные пункты вакцинации организованы в трёх крупных торговых центрах Нижнего Новгорода, а также в крупнейшем парке города.

График работы:

ТРЦ "Фантастика": пн-пт – с 12:30 до 19:30, сб – с 13:00 до 18:00;

ТРЦ "Республика": пн-вс – с 13:00 до 19:00;

ТРК "Небо": пн-пт – с 16:00 до 19:00, сб-вс – с 13:00 до 16:00;

парк "Швейцария", центральная площадь: по субботам с 12:00 до 16:00.

Напомним, грипп по-прежнему остаётся наиболее массовым инфекционным заболеванием. По словам экспертов, сейчас он представляет собой наиболее тяжёлое заболевание из осенних, включая коронавирус. Вакцинация – наиболее эффективный способ защиты от вируса.

Детям, посещающим детские сады и школы, прививки от гриппа делают в образовательных учреждениях после письменного согласия родителей. Остальных детей прививают в поликлинике по месту жительства, студентов - по месту учёбы.

Пенсионеры и лица с хроническими заболеваниями могут через call-центр своей поликлиники вызвать на дом мобильную прививочную бригаду.

Как сообщает телеканал "360", в одну из инфекционных больниц Москвы поступила женщина с тяжёлой формой гриппа: у неё возникло лёгочное кровотечение. Врачи боролись за её жизнь почти месяц. Как пояснили медики, пациентка не вакцинировалась вовремя, что и стало причиной таких серьёзных осложнений гриппа.

Напомним, иммунологи советуют осенью вакцинироваться, вылечить хронические заболевания и укреплять иммунитет. По словам экспертов, сейчас грипп представляет собой наиболее тяжёлое заболевание из осенних, включая коронавирус.