Женщина погибла на пожаре в Перевозском округе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
Женщина погибла на пожаре в Перевозском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Молодежной в селе Вельдеманово поступило 16 октября в 12:25.
Общая площадь пожара составила 5 кв. м.
В результате данного происшествия пострадал один человек, а женщина 1975 года рождения погибла.
Основной версией произошедшего называется неосторожность при курении.
Ранее сообщалось, что гаражный массив сгорел в Дзержинске 16 октября.
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