Женщина погибла на пожаре в Перевозском округе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Женщина погибла на пожаре в Перевозском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Молодежной в селе Вельдеманово поступило 16 октября в 12:25.

Общая площадь пожара составила 5 кв. м.

В результате данного происшествия пострадал один человек, а женщина 1975 года рождения погибла.

Основной версией произошедшего называется неосторожность при курении.

Ранее сообщалось, что гаражный массив сгорел в Дзержинске 16 октября.