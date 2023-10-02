Депутаты комитета Думы Дзержинска по строительству побывали на площадках добычи песка Экономика

Фото: пресс-служба Думы Держинска

Депутаты комитета городской Думы Дзержинска по строительству побывали на площадках по добыче песка.

Как сообщает пресс-служба Гордумы, объезд был организован после обсуждения на сентябрьском заседании комитета проблемных вопросов в сфере недропользования.

Один из вопросов – рекультивация карьеров. Есть карьеры, где разработка закончилась, но лицензия на добычу продолжает действовать, и участок продолжает оставаться в распоряжении недропользователя. Такие участки брошены, на территории не проведена рекультивация. Оставшиеся огромные ямы заваливаются свалками и зарастают. В результате земля оказывается потерянной для дальнейшего развития.

"Задача – изъять земли, чтобы ими можно было пользоваться, и настаивать, чтобы арендаторы рекультивировали земли сразу после добычи, не дожидаясь завершения срока лицензии. У городских властей нет контрольно-распорядительных функций, мы обращаемся в Законодательное собрание, чтобы навести в этом порядок", - сказал председатель комитета Юрий Шахунц.

Депутат Александр Терентьев добавил, что комитет планирует выйти с инициативой, чтобы изменить требования к разработчикам карьеров в части обеспечения безопасности производимых работ. "Карьеры рядом с городом. Неподалеку есть водоемы, куда люди ходят купаться, много детей, часто сюда заходят грибники. Хоть какое-то ограждение должно быть? Где гарантия, что никто не упадет в карьер с глубиной 4-6 метров с крутыми откосами и не случится трагедия? Нужно ограничить попадание на территории недродобычи людей, которые не имеют отношения к работе на карьерах. Должно быть освещение, ограждение, информация о том, кто работу ведет", - пояснил депутат.

Как считают депутаты комитета, территорию вдоль транспортных магистралей целесообразно использовать для размещения предприятий, а не для недродобычи, и при принятии решения о предоставлении земельных участков для разработки недр, такой подход должен быть приоритетным у властей как города, так и региона.

"У города есть свои планы по развитию территорий, они обязательно должны приниматься во внимание. Сейчас получается, что власти действуют, как лебедь, рак и щука. Все всё понимают, но нет единого мышления", - сказал Юрий Шахунц.

Эти темы вынесены на обсуждение совместного заседания депутатов комитетов по строительству и городскому хозяйству дзержинской Думы и депутатов Законодательного собрания региона, которое намечено на ближайшую среду.

Как сообщалось ранее, депутаты Думы провели выездное совещание на площадке экопромпарка в Дзержинске.