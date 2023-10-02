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Общество

Выручка Автозаводского дворца бракосочетания в 1 полугодии составила более 5,5 млн рублей

16 октября 2023 17:16  [2] Общество

Фото: с сайта dvorec-nn.ru

Гордуме Нижнего Новгорода 16 октября прошло заседание постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, в хоже которого депутаты ознакомились с информацией о финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия "Дворец бракосочетания Автозаводского района".

Как рассказала директор организации Наталья Лукина, выручка Дворца бракосочетания за первое полугодие составила 5,55 млн рублей, а чистая прибыль – 459 тысяч рублей.

За первое полугодие 2023 года услугами данного отдела ЗАГС воспользовались 1086 пар, узаконивших в его стенах свои отношения. Этот показатель на 66 пар больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На следующий год запланирован ремонт галереи. Кроме того, будут введены новые услуги.

Ранее сообщалось, что бывший кинотеатр "Родина" в Дзержинске планируют переоборудовать под ЗАГС.

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Теги:
Автозаводский район Гордума ЗАГС
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