Бывший кинотеатр "Родина" в Дзержинске планируют переоборудовать под ЗАГС Общество

Фото: УГООКН Нижегородской области

Бывший кинотеатр "Родина" в Дзержинске планируют переоборудовать под ЗАГС. Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Напомним, кинотеатр был закрыт в начале 1990-х, а в 2002 году здание вместе с земельным участком под ним перешло в частные руки - и постепенно разрушалось.

В мае 2023 года суд изъял здание кинотеатра "Родина" в областную собственность. Сейчас решается вопрос о выплате компенсации собственнику.

Глава Дзержинска Иван Носков провел опрос, согласно которому большинство жителей города хотели бы видеть в этом здании ЗАГС.

Как рассказал Сергей Баринов, в настоящее время обсуждается вопрос финансирования реконструкции. Здание будет находиться на балансе региона или муниципалитета.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции кинотеатра "Спутник" на улице Горького прошел экспертизу.