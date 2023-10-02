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Мошенник обманул пенсионерку в Сарове почти на полмиллиона рублей

17 октября 2023 10:43  [35] Происшествия

Мошенник обманул жительницу Сарова почти на полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.

Как рассказала пенсионерка сотрудникам полиции, ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка.

Далее, мошенник убедил потерпевшую, что в системе банка якобы произошла утечка персональных данных.

Для защиты сбережений аферист предложил женщине перевести все накопления на безопасный счет.

Пожилая нижегородка поверила злоумышленнику, выполнила все его рекомендации и перевела на продиктованный счет 540 тыс. рублей. Затем мужчина перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело, мошенника ищут.

Ранее сообщалось, что мошенники украли у пенсионерки в Арзамасе почти 2 миллиона рублей.

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Теги:
Мошенничество
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