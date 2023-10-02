Мошенник обманул пенсионерку в Сарове почти на полмиллиона рублей

Мошенник обманул жительницу Сарова почти на полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.
Как рассказала пенсионерка сотрудникам полиции, ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка.
Далее, мошенник убедил потерпевшую, что в системе банка якобы произошла утечка персональных данных.
Для защиты сбережений аферист предложил женщине перевести все накопления на безопасный счет.
Пожилая нижегородка поверила злоумышленнику, выполнила все его рекомендации и перевела на продиктованный счет 540 тыс. рублей. Затем мужчина перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело, мошенника ищут.
Ранее сообщалось, что мошенники украли у пенсионерки в Арзамасе почти 2 миллиона рублей.
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