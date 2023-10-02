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Происшествия

Мотоциклист погиб в ДТП в Борском районе

17 октября 2023 11:02  [98] Происшествия

Мотоциклист погиб в ДТП на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского УГИБДД.

Согласно информации, автоавария произошла вечером 16 октября на 6 км дороги "Бор – Развилье – Филипповское – Уткино".

Там водитель 1950 года рождения, управляя мотоциклом "Урал", не справился с управлением и врезался в автомобиль "Ниссан".

В результате ДТП мотоциклист получил смертельное ранение.

Ранее водитель "Лады" врезался в фуру и автобус в Вачском районе.
 

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Теги:
Борский г.о. ДТП
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