Штормовое предупреждение объявили в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей Нижегородской области о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в течение дня 17 октября.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 12:00 до 15:00 и в течение суток 17 октября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается очень сильный ветер порывами 25-30 м/с.

Штормовой ветер сохранится ночью и утром 18 октября.

Это неблагоприятное погодное явление и может стать причиной ЧС, поскольку сильный ветер может оборвать линии электропередачи и связи, нарушить работу объектов ЖКХ, повредить слабоукреплённые или широкоформатные конструкции, в том числе строительные краны.

Кроме того, ветер может вырвать и повалить деревья со слабой корневой системой.

В ведомстве рекомендуют укрыться в зданиях или внутри транспорта, держаться подальше от от линий электропередач, деревьев, лёгких построек и слабоукрепленных конструкций. Также не следует оставлять вблизи них автомобили.

Напомним также, что дождь со снегом также продолжатся весь день, и выпадет до половины месячной нормы.