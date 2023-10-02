Нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" и компания QApp заключили соглашение о сотрудничестве Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Соглашение о сотрудничестве заключили нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" и компания-разработчик QАpp. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, QАpp ведет деятельность по разработке программных решений, в том числе, по защите данных от кибератак с применением как классических, так и квантовых компьютеров.

Министр информационных технологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов рассказал, что главным направлением сотрудничества станет сфера информационной безопасности.

"Очень перспективное направление как для региона, так и для страны в целом. Партнеры планируют совместно разрабатывать образовательные программы высшего и дополнительного образования для ИТ-кампуса "НЕЙМАРК", создать научно-образовательную лабораторию, проводить практики и стажировки для студентов ИТ-кампуса", - отметил он.

Директор АНО "НЕЙМАРК", советник губернатора Нижегородской области по вопросам развития ИТ-сектора Валерий Черепенников определил кибербезопасность как одно из приоритетных научных направлений ИТ-кампуса.

"В рамках сотрудничества ведущие специалисты QApp уже начали проводить открытые лекции по постквантовым алгоритмам в рамках "НЕЙМАРК.Интенсива" по информационной безопасности", - добавил он.

Генеральный директор QApp Антон Гугля указал на необходимость подготовки профессиональных кадров для рынка информбезопасности России.

"Учитывая киберугрозы не только настоящего, но и ближайшего будущего считаем кооперацию с ИТ-кампусом "НЕЙМАРК" важным шагом на пути формирования кадрового резерва для отрасли", - подчеркнул эксперт.

Как сообщалось ранее, главный учебный корпус ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" возведут по аналогии с Нижегородским кремлем.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почётного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка.