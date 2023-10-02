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Культура и отдых

"Фестиваль творчества ТОС" пройдёт в Нижнем Новгороде 23 октября

17 октября 2023 11:48  [76] Культура и отдых

"Фестиваль творчества ТОС" пройдёт в Нижнем Новгороде в понедельник, 23 октября. Мероприятие стартует в 11:00 на площадке Дома народного единства. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики.

На фестивале свои таланты продемонстрируют жители города и активисты общественного самоуправления Нижнего Новгорода. Гостей фестиваля ждут творческие мастер-классы, выставка уникальных изделий и праздничная лотерея с памятными призами. Вход для зрителей свободный.

Директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева отметила, что среди нижегородцев много талантливых людей, многие из них организовали свои кружки и клубы по интересам в своих ТОС и соседских центрах. Так, кто-то из них преподает рисование и вокал, а кто-то учит всех желающих спортивным трюкам.

"Чтобы больше жителей узнали о своих талантливых соседях, мы приглашаем всех на "Фестиваль творчества ТОС". Здесь жители города смогут посмотреть выступления лучших творческих коллективов и сольных артистов со всего Нижнего Новгорода, прошедших районный отбор", - рассказала Оксана Дектерева.

Сейчас все желающие нижегородцы могут выбрать лучшие видеоролики, представленные на конкурс "Талантливы вместе" (голосование проходит по ссылке). Награждение победителей пройдёт во время фестиваля.

Напомним, проект "Фестиваль творчества ТОС" стал победителем конкурса общественных инициатив "СВЕТИ".

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Теги:
ТОС Фестиваль
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