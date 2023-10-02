Власти Таиланда продлили безвизовый режим для туристов из России Общество

Фото: с сайта coral.ru

Правительство Таиланда продлило безвизовый режим для туристов из России с 30 до 90 дней. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, данная мера будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024, сообщил

Как отметил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в эфире телеканала Thai PBS, зима в России длится с декабря по март, и безвизового периода в один месяц может быть недостаточно.

"Поэтому я хочу, чтобы туристы оставались в Таиланде подольше", — сказал тайский чиновник.

Продление безвизового режима для россиян является "дружественным жестом", добавил Тхависин.

Напомним, власти Шри-Ланки намерены отменить визовый сбор для российских туристов. В настоящее время сбор за онлайн-оформление визы на 1 месяц составляет 50$, через турагентство - около 75$.