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Общество

Учащиеся ПИМУ выиграли гранты по 1 млн рублей на реализацию стартапов

17 октября 2023 15:55  [108] Общество
Денис Самойлов презентует свой проект

Денис Самойлов презентует свой проект

Фото: пресс-служба ПИМУ

Учащиеся ПИМУ Денис Самойлов и Владислав Иванов стали победителями конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Молодые люди получат гранты по 1 млн рублей на реализацию своих бизнес-проектов, сообщили в пресс-службе университета.

Так, Денис Самойлов, магистрант программы "Клиническая психология", придумал мобильное приложение по мониторингу стресса.

А студент 6 курса лечебного факультета Владислав Иванов на средства гранта сможет создать беспроводной электронный стетоскоп.

Как рассказал ректор ПИМУ Николай Карякин, разработки стали возможны в том числе благодаря Лаборатории молодёжного проектирования, которая открылась в вузе при поддержке программы "Приоритет 2030".На её базе студенты учатся создавать свои стартапы - находить идеи, изучать рынок, привлекать партнёров и т.д.

"Мои поздравления ребятам! Желаю, чтобы их проекты когда-то стали вторыми "Про родинками", - отметил Николай Карякин.

Согласно информации, проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" был был запущен в 2021 году. Конкурс “Студенческий стартап” — флагманский для молодых предпринимателей в вузах. В 2023 году на него поступило более 6 тысяч заявок.

Проекты победителей конкурса ориентированы на создание новых приборов, интеллектуальных производственных, химических, цифровых и биотехнологий, а также представлены в сфере медицины, ресурсосберегающей энергетики и креативных индустрий.

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Теги:
Гранты Конкурсы ПИМУ
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