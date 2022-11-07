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Более полумиллиона заявок на диагностику новообразований кожи поступило в нижегородское приложение "ПроРодинки". Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.
Напомним, приложение для диагностики рака кожи было разработано нижегородскими дерматологами в начале 2021 года.
С его помощью можно определить вероятность развития меланомы или рака кожи. Нейросеть сравнивает снимок с базой данных изображений и выдаёт результат. Кроме того, искусственный интеллект формирует рекомендации, при необходимости предлагает обратиться к врачу.
Согласно информации, с февраля 2021 года с помощью приложения подозрение на онкологическое заболевание было выявлено у 12,9 тысячи человек, которые получили рекомендации по посещению профильных медицинских учреждений.
Как рассказал замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, приложением воспользовались 33,5 тысяч нижегородцев. Из них около 1,3 тысячи случаев потребовали внимания врачей.
Ранее сообщалось, что около 200 тысяч человек получили медпомощь от Государственной стоматологии Нижегородской области в 2022 году.
Также напомним, что нижегородское правительство продолжает переговоры о выделении федеральных средств на строительство онкоцентра.
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