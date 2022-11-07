Более полумиллиона заявок на диагностику новообразований кожи поступило в нижегородское приложение "ПроРодинки" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более полумиллиона заявок на диагностику новообразований кожи поступило в нижегородское приложение "ПроРодинки". Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Напомним, приложение для диагностики рака кожи было разработано нижегородскими дерматологами в начале 2021 года.

С его помощью можно определить вероятность развития меланомы или рака кожи. Нейросеть сравнивает снимок с базой данных изображений и выдаёт результат. Кроме того, искусственный интеллект формирует рекомендации, при необходимости предлагает обратиться к врачу.

Согласно информации, с февраля 2021 года с помощью приложения подозрение на онкологическое заболевание было выявлено у 12,9 тысячи человек, которые получили рекомендации по посещению профильных медицинских учреждений.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, приложением воспользовались 33,5 тысяч нижегородцев. Из них около 1,3 тысячи случаев потребовали внимания врачей.

Ранее сообщалось, что около 200 тысяч человек получили медпомощь от Государственной стоматологии Нижегородской области в 2022 году.

Также напомним, что нижегородское правительство продолжает переговоры о выделении федеральных средств на строительство онкоцентра.