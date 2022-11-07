Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2022 18:40  [67] Более полумиллиона заявок на диагностику новообразований кожи поступило в нижегородское приложение "ПроРодинки"
21 ноября 2022 18:26  [85] Награждение 35 сотрудников транспортной сферы прошло в Нижегородской области
21 ноября 2022 18:04  [99] Обустройство фундамента центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта завершилось в Дзержинске
21 ноября 2022 17:52  [100] Улицы Нижнего Новгорода украсят к Новому году до середины декабря
21 ноября 2022 17:37  [112] Владимир Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми
21 ноября 2022 16:57  [107] Глеб Никитин поздравил с 90-летним юбилеем ветерана прокуратуры Клару Серебряную
21 ноября 2022 16:47  [99] Около 13 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за два дня
21 ноября 2022 16:34  [121] Женщины составляют 54% населения Нижегородской области
21 ноября 2022 16:25  [100] Акция "Безопасная поездка" стартовала на дорогах Нижнего Новгорода
21 ноября 2022 16:20  [112] Нижегородский ресурсный центр "Олимпиец" стал одним из лучших в России
Общество

Более полумиллиона заявок на диагностику новообразований кожи поступило в нижегородское приложение "ПроРодинки"

21 ноября 2022 18:40  [67] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более полумиллиона заявок на диагностику новообразований кожи поступило в нижегородское приложение "ПроРодинки". Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Напомним, приложение для диагностики рака кожи было разработано нижегородскими дерматологами в начале 2021 года.

С его помощью можно определить вероятность развития меланомы или рака кожи. Нейросеть сравнивает снимок с базой данных изображений и выдаёт результат. Кроме того, искусственный интеллект формирует рекомендации, при необходимости предлагает обратиться к врачу.

Согласно информации, с февраля 2021 года с помощью приложения подозрение на онкологическое заболевание было выявлено у 12,9 тысячи человек, которые получили рекомендации по посещению профильных медицинских учреждений.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, приложением воспользовались 33,5 тысяч нижегородцев. Из них около 1,3 тысячи случаев потребовали внимания врачей.

Ранее сообщалось, что около 200 тысяч человек получили медпомощь от Государственной стоматологии Нижегородской области в 2022 году.

Также напомним, что нижегородское правительство продолжает переговоры о выделении федеральных средств на строительство онкоцентра.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph