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Бизнес

Нижегородское ООО "Лазер-НН Металлообработка" успешно внедрило бережливые технологии

17 октября 2023 16:23  [86] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское ООО "Лазер-НН Металлообработка" успешно внедрило бережливые технологии по нацпроекту "Производительность труда" на своем производстве.

Как сообщили в нижегородском министерстве промышленности, сотрудники компании и специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) совместно выявили порядка 40 "узких" мест.

"Затем на основе диагностики был составлен план мероприятий, что позволит к моменту завершения деятельности экспертов ускорить работу на пилотном потоке на 40 процентов", - рассказал и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Компания занимается оказанием услуг по лазерной резке, гибке металла, порошковой окраске, а также проводит сварочные и слесарные работы.  

Специалисты РЦК в ходе проверки выявили отсутствие статистики по качеству, системы наставничества, а также плохо организованные рабочие места.

Также эксперты РЦК провели обучение бережливым технологиям для 12 сотрудников предприятия и подготовили внутреннего тренера, который в будущем сможет самостоятельно обучать своих коллег.

Ранее сообщалось, что нижегородское ООО "Ивитек" на 40 процентов увеличило выработку благодаря нацпроекту "Производительность труда".

Нижегородский дистрибьютор "СК-Трейд" ранее улучшил показатели на 30% благодаря нацпроекту.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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