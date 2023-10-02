Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородское ООО "Лазер-НН Металлообработка" успешно внедрило бережливые технологии по нацпроекту "Производительность труда" на своем производстве.
Как сообщили в нижегородском министерстве промышленности, сотрудники компании и специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) совместно выявили порядка 40 "узких" мест.
"Затем на основе диагностики был составлен план мероприятий, что позволит к моменту завершения деятельности экспертов ускорить работу на пилотном потоке на 40 процентов", - рассказал и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Компания занимается оказанием услуг по лазерной резке, гибке металла, порошковой окраске, а также проводит сварочные и слесарные работы.
Специалисты РЦК в ходе проверки выявили отсутствие статистики по качеству, системы наставничества, а также плохо организованные рабочие места.
Также эксперты РЦК провели обучение бережливым технологиям для 12 сотрудников предприятия и подготовили внутреннего тренера, который в будущем сможет самостоятельно обучать своих коллег.
Ранее сообщалось, что нижегородское ООО "Ивитек" на 40 процентов увеличило выработку благодаря нацпроекту "Производительность труда".
Нижегородский дистрибьютор "СК-Трейд" ранее улучшил показатели на 30% благодаря нацпроекту.
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