Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
17 октября 2023 16:34  [73] Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк
17 октября 2023 15:29  [108] Нижегородские аграрии увеличили площадь под озимыми на 4% в сравнении с 2022 годом
17 октября 2023 09:13  [176] Депутаты ЗСНО предложили увеличить компенсацию затрат на покупку сельхозтехники в 2024 году
16 октября 2023 17:17  [285] Депутаты комитета Думы Дзержинска по строительству побывали на площадках добычи песка
14 октября 2023 14:39  [479] КРНО обменялась опытом внедрения инвестпрактик с представителями Карелии
14 октября 2023 12:05  [603] Нижегородский бизнес получил возможность онлайн-оформления микрозаймов по сокращенному пакету документов
14 октября 2023 10:19  [430] Экспертная сессия по трудоустройству иностранных граждан прошла в Нижегородской области
14 октября 2023 09:25  [465] Глеб Никитин предложил распространить опыт Нижегородской области по подключению к инженерным сетям
13 октября 2023 18:27  [623] Глеб Никитин представил Андрею Белоусову разработки в области судостроения
13 октября 2023 13:42  [606] Мурат Керефов: "Нижегородская область провела большую работу по сквозному инвестпотоку"
Экономика

Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

17 октября 2023 16:34  [73] Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

В России могут увеличить минимальную розничную цену на крепкие алкогольные напитки - водку, коньяк и бренди. С таким предложением выступило федеральное Министерство финансов, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, ведомство предложило внести изменения в приказ "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка [...], поставки [...] и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%".

В соответствии с документом, с начала 2024 года минимальную розничную цену на 0,5 литра водки повысят с 281 до 299 рублей. Коньяк подорожает с 517 до 556 рублей; минимальная цена бренди составит 403 рублей.

Как пояснили в Минфине, индексация цен на ликёро-водочные изделия связана с инфляцией и повышением акцизных ставок на алкоголь с долей этилового спирта более 9%. Также на стоимость повлияло увеличение затрат на производство спиртных напитков.

Ранее Минфин РФ выступил за легализацию продажи алкоголя в интернете. Министр финансов Антон Силуанов озвучил позицию, что положительных последствий от легализации интернет-торговли алкоголем больше, чем отрицательных.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь Цены
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph