Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

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В России могут увеличить минимальную розничную цену на крепкие алкогольные напитки - водку, коньяк и бренди. С таким предложением выступило федеральное Министерство финансов, сообщает телеканал "360".
Согласно информации, ведомство предложило внести изменения в приказ "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка [...], поставки [...] и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%".
В соответствии с документом, с начала 2024 года минимальную розничную цену на 0,5 литра водки повысят с 281 до 299 рублей. Коньяк подорожает с 517 до 556 рублей; минимальная цена бренди составит 403 рублей.
Как пояснили в Минфине, индексация цен на ликёро-водочные изделия связана с инфляцией и повышением акцизных ставок на алкоголь с долей этилового спирта более 9%. Также на стоимость повлияло увеличение затрат на производство спиртных напитков.Ранее Минфин РФ выступил за легализацию продажи алкоголя в интернете. Министр финансов Антон Силуанов озвучил позицию, что положительных последствий от легализации интернет-торговли алкоголем больше, чем отрицательных.
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