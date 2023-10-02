Минфин РФ выступил за легализацию продажи алкоголя в интернете Общество

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Депутаты Госдумы в конце июля поддержали предложение доработать и принять законопроект, который сделает легальной онлайн-продажу алкоголя. Предполагалось, что документ будет рассмотрен на одном из заседаний этой осенью.

Депутаты пояснили свою позицию тем, что продажа спиртного через интернет и без того существует, но этот рынок развивается бесконтрольно и наводнён контрафактом. Нужно сделать эту сферу цивилизованной, вывести её из тени, и это приведёт к появлению на рынке качественных напитков, в том числе отечественных.

На парламентских слушаниях по бюджету в Совете Федерации министр финансов Антон Силуанов озвучил позицию, что положительных последствий от легализации интернет-торговли алкоголем больше, чем отрицательных.

"Тема в правительстве обсуждалась, она достаточно дискуссионная. У нас есть ведомства, которые её поддерживают, в данном случае — Минфин. Есть ведомства, которые категорически против", — цитирует министра телеканал "360".

Напомним, ранее глава Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил о необходимости легализации онлайн-продажи алкоголя в России.