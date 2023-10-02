Рекультивацию свалок на улице Заовражной и Московском шоссе планируют завершить в ноябре Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Гордуме Нижнего Новгорода 17 октября прошло заседание постоянной комиссии по экологии. Депутаты ознакомились с ходом работ по рекультивации свалок на улице Заовражной и на Московском шоссе у домов №473 и № 475. Напомним, работы организованы в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

О положении дел на объектах рассказал директор "Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода" Алексей Глазов.

На момент старта рекультивации площадь свалки на Московском шоссе составляла 16,39 га: здесь хранилось более 140 тысяч кубометров мусора. На улице Заовражной свалка занимала более 3 га с накоплением более 33 тысяч кубометров отходов.

На рекультивацию данных объектов выделено 564 млн и 96,5 млн рублей соответственно.

В октябре 2022 года "Горкомэкологии" заключило муниципальные контракты на выполнение работ. Срок завершения работ ним - 30 ноября, работы ведутся в графике.

На 2024-2026 годы на участках будет осуществляться пострекультивационный мониторинг, добавил Алексей Глазов.

По итогам заседания комиссии по экологии депутаты решили посетить объекты рекультивации в весенний период.