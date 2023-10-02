Спрос на турпоездки в Европу в Европу в 2023 году увеличился на 30% Общество

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Несмотря на сложности, связанные с перелётами и получением визы, россияне не отказались от поездок в Европу. С начала 2023 года спрос на такие путевки увеличился на 30%. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, сообщает телеканал "360".

Он указал, что рост произошёл за счёт адаптации и наличия отчасти конкурентных цен на авиационную перевозку.

В Российском союзе туриндустрии добавили, что 17 из 27 европейских стран продолжают оформлять россиянам визы, хотя по срокам это сейчас получается дольше. Из них самыми популярными являются Испания, Греция, Италия и Франция.

Оформить документы на въезд проще в рамках турпакета, чем самостоятельно, указал Дмитрий Горин. Он также посоветовал пользоваться услугами туроператоров и не ездить в Европу на машинах.