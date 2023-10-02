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Общество

Три автомобиля с гумпомощью отправлены из Нижегородской области в зону СВО

18 октября 2023 10:47  [72] Общество
Фото: Николай Рахматулин, сайт Нижегородской митрополии

Фото: Николай Рахматулин, сайт Нижегородской митрополии

Три грузовых автомобиля с гуманитарным грузом общим весом 12,5 тонны отправили из Нижегородской области участникам специальной военной операции. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Сбор и приобретение гумпомощи для военнослужащих и мирных жителей Донбасса организовал фонд "Союз поисковых отрядов". Гуманитарный конвой был отправлен при поддержке правительства Нижегородской области, Дома народного единства и Нижегородской митрополии.

Уже в ближайшие дни бойцы нескольких воинских подразделений получат оборудование для обустройства быта в военно-полевых условиях, дополнительные спецсредства для разминирования, медикаменты и другие необходимые вещи. Кроме того, специальные подарки подготовлены школьникам ДНР, воспитанникам и сотрудникам детского дома в Донецке.

"Мы везем военнослужащим 30 печей, дополнительные средства для разминирования, медикаменты, бутилированную воду и продукты. Для школ ДНР подготовили пять тысяч учебников. В детский дом г. Донецка отправятся теплые вещи, игрушки, сладости. Это уже 25-й гумконвой в зону СВО и 12-ая наша поездка в детский дом Донецка. Встречают нас здесь всегда с большой радостью. Чем чаще приходят "за ленту" гумконвои, тем крепче связь фронта и тыла. Это очень важно и для бойцов, и для нас, гражданских», - рассказал организатор и сопровождающий гумконвоя, заместитель директора фонда "Союз поисковых отрядов" Владимир Метельков.

С гуманитарным конвоем Нижегородская митрополия также передала для штаба Росгвардии в зону СВО икону святого великомученика Георгия Победоносца из кафедрального собора. 

В городе Бор в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение» перед отправкой груза состоялся молебен, который совершил клирик храма в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Александр Бухвостов.

"Молебен с освящением гуманитарного груза прошел у иконы князя Георгия Победоносца, потому что этот святой – покровитель русского воинства", - отметил протоиерей Александр Бухвостов.

Ранее сообщалось, что еще две партии гуманитарного груза в зону СВО отправил нижегородский Дом народного единства.

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Теги:
Военные гуманитарная помощь Связь
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