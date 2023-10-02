Электроснабжение восстановлено в 480 населенных пунктах Нижегородской области

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Энергетики восстановили электроснабжение в 480 населенных пунктах Нижегородской области после сильного циклона. Об этом сообщили в "Нижновэнерго".
По данным на 11:00 18 октября энергетики компании "Россети Центр" восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в 480 населенных пунктах Нижегородской области, ввели в работу более 4 000 трансформаторных пунктов и 230 линий электропередачи различного класса напряжения.
Всего было повреждено 111 опор, устранено свыше 390 обрывов проводов, заменено порядка 215 траверс, убрано более 190 упавших деревьев.
Последствия локальных технологических нарушений в регионе ликвидируют более 800 специалистов, в том числе из других филиалов и подразделений компании "Россети Центр", с использованием 321 единицы спецтехники.
Ранее сообщалось, что "Россети" развернули пункты по работе с потребителями в Нижегородской области.
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