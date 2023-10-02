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Общество

Россети развернули пункты по работе с потребителями в Нижегородской области

17 октября 2023 20:38  [89] Общество

Фото: Нижновэнерго

В условиях непогоды филиал "Россети Центр и Приволжье" – "Нижновэнерго" развернул мобильный пункт работы с потребителями электроэнергии в Богородском районе. Он расположен на центральной площади Богородска по адресу: ул.Ленина, д.214.

Там можно уточнить оперативную информацию по планируемым срокам восстановления электроснабжения, а также оставить обращения по другим вопросам.

Пункт будет работать до полного восстановления электроснабжения потребителей, пострадавших от стихии.

Кроме того, временные пункты по работе с потребителями организованы в Арзамасском районе: в с.Бебяево, д.Берёзовка и с.Шатовка, в Балахнинском районе - в деревнях Рулово, Якаданово и Тычино, а также в Кстовском районе - в деревнях Вязовка и Митино.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях можно по бесплатному круглосуточному телефону Единого контакт-центра компании "Россети" 8-800-220-0-220.

Напомним, что для помощи в борьбе с последствиями непогоды в Нижегородскую область будет привлечено до 50 бригад из соседних регионов.

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Теги:
Погода Россети Электроэнергия
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