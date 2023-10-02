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Экономика

"Волгаэнерго" продолжает техническую модернизацию Автозаводской водопроводной станции

18 октября 2023 13:42  [86] Экономика
Фото: ГК “Волгаэнерго”

Фото: ГК “Волгаэнерго”

Компания "Заводские сети" (входит в ГК "Волгаэнерго") провела замену скорого фильтра №10. Техническое переоснащение выполнено в рамках программы по повышению качества водоснабжения в Автозаводском районе.

В процессе модернизации оборудования были заменены дренажная система трубопроводов, фильтрующая засыпка, выполнено восстановление строительной части сооружения, в том числе облицовка керамической плиткой. В самой конструкции скорого фильтра №10 щелевой дренаж был заменен на колпачковый. Он имеет ряд преимуществ: у него отсутствуют поддерживающие слои из щебня, которые могут перемешаться с песком и засорить дренаж, благодаря данной технологии увеличивается срок службы фильтра до 25 лет.

Реконструкция скорого фильтра № 10 позволит повысить качество очистки воды для потребителей Автозаводского района. С этой же целью в настоящее время компания "Заводские сети" проводит техническую модернизацию горизонтального отстойника №8, контактных камер озонаторной станции, замену запорной арматуры и озонопроводов. 

Напомним, для повышения качества воды осенью этого года на Автозаводской ТЭЦ (входит в ГК "Волгаэнерго") была введена в эксплуатацию установка подщелачивания, которая позволяет поддерживать оптимальный водно-химический режим горячей воды в пределах норматива. Кроме того, за последние четыре года ГК "Волгаэнерго" провела работы по реконструкции системы горячего водоснабжения на восьми тепловых насосных станциях. 

"Повышение качества услуг – это приоритетная задача для нашей компании. Сегодня модернизация Автозаводской водопроводной станции идет согласно установленному плану. Все это в результате скажется на обеспечении жителей Автозавода надежной и качественной поставкой услуги горячего водоснабжения", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко. 

В 2023 году на ремонт и реконструкцию своих объектов компания «Заводские сети» направит 63,2 млн руб. Завершить работы предприятие планирует до конца текущего года. 

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Теги:
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