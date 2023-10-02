Доходы областного бюджета-2024 превысят показатели 2023 года Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

"Нулевое чтение" бюджета Нижегородской области на 2024 год прошло в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

И.о. министра финансов Нижегородской области Ольга Сулима проинформировала губернатора, председателя Заксобрания и парламентариев об основных параметрах главного финансового документа региона.

Так, доходы областного бюджета на 2024 год предлагается сформировать в объеме 292,2 млрд рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составят 252,5 млрд рублей, безвозмездные поступления от Федерации закладываются в объеме 39,7 млрд рублей. Часть целевых федеральных средств еще будет распределена ко II чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы.

Расходы областного бюджета на 2024 год спрогнозированы в объеме 295,8 млрд рублей млрд рублей. Предусмотрена индексация на 7,2% размера социальных выплат отдельным категориям граждан, расходов на оплату коммунальных услуг и аренду помещений, расходов на приобретение продуктов питания, медикаментов, критерий нуждаемости будет проиндексирован на 7,5%.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что для него очень важно, какие бюджетные приоритеты определяют жители через депутатский корпус.

"Предложение по проведению "нулевых" чтений поступило от депутатов еще в 2017 году. Я его сразу поддержал: считаю, что конструктивное обсуждение до окончательной верстки документа позволяет сэкономить время на коррективы после внесения. Вчерашнее обсуждение было очень продуктивным. Например, обсудили дополнительную поддержку аграриев в связи с ростом стоимости ГСМ. Обязательно будем учитывать все поступившие предложения. Бюджет области на следующий год, безусловно, сохранит свою социальную направленность. Вырастут расходы на медицину и образование. Продолжаем строить большое количество школ. Продолжим и наши проекты развития: модернизацию электротранспорта, строительство станций метро, ИТ-кампуса. Благодаря общим усилиям бюджет не просто сформирован, он уже сбалансирован и обеспечивает финансовую стабильность и финансовую безопасность Нижегородской области", - рассказал Глеб Никитин.

"Основной упор при подготовке проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов был сделан на то, чтобы внешние условия не смогли повлиять на безусловное выполнение наших социальных обязательств перед нижегородцами. Новый проект бюджета основывается на собственном экономическом потенциале страны и региона. Темп роста собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2024 году прогнозируется на уровне 121,1% к первоначальному плану 2023 года. При этом мы видим, что в текущем году в областной бюджет поступило около 20 млрд рублей сверхплановых доходов. Это говорит о том, что в этом году мы все хорошо поработали. Экономика не только выдержала испытания ограничительными санкциями, но увеличила объемы производимой продукции. Рассчитываем, что позитивные тенденции сохранятся. Перед депутатами Законодательного Собрания и правительством области стоит огромный комплекс задач – это наша общая ответственность", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Дефицит первоначального бюджета-2024 существенно ниже дефицита бюджета 2023 (3,6 млрд рублей к 17,2 млрд рублей). На профицит областного бюджета планируется выйти к 2026 году. Нецелевая финансовая помощь городским и муниципальным округам предусмотрена в объеме 15 миллиардов рублей: рост к уровню 2023 года - 7,2 процента. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на муниципальный уровень, составит 89,7 миллиардов рублей.

В рамках совещания депутаты Законодательного Собрания задали вопросы и высказали предложения по корректировке проекта областного бюджета. Так, парламентариев волновала реализация программы капитального ремонта учреждений образования и перспективы ее продления в дальнейшем, возможность включения в программу капремонта организаций среднего профессионального образования и образовательных организаций дополнительного образования и спорта. Одной из тем дискуссии стала реализация проектов комплексного развития территории и обеспечение площадок объектами социальной инфраструктуры. Все вопросы и предложения депутатов будут обобщены и рассмотрены до внесения проекта областного бюджета в региональный парламент.

Как сообщалось ранее, Глеб Никитин принял участие в "нулевом чтении" бюджета на 2024 год.