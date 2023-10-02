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Общество

Дорогу на улице Баранова в Сормове перекроют для ремонта трамвайных путей

18 октября 2023 15:09  [44] Общество

В Сормовском районе Нижнего Новгорода с завтрашнего дня будет временно приостановлено движение транспорта ещё на одном участке в связи с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

Так, с 8.00 19 октября до 23:59 1 ноября будет перекрыт участок улицы Баранова – в районе дома №20 по улице Черняховского на пересечении с трамвайными путями.

На подъездах к зонам перекрытия будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, что до 22 октября перекрыт участок на пересечении улиц Пржевальского и Новосоветской. Вдоль зоны перекрытия по ул. Новосоветской проложена временная односторонняя дорога.

Кроме того, до 16 ноября приостановлено движение транспорта на пересечении улиц Ефремова и Культуры.

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Теги:
Сормовский район Трамвай Транспорт
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