Несколько участков дорог перекроют в Сормове для ремонта трамвайных путей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, ЦОДД

В Сормовском районе Нижнего Новгорода будет временно приостановлено движение транспорта на нескольких улицах в связи с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

Так, с 8:00 14 октября до 23:59 21 октября будет перекрыт участок на пересечении улиц Пржевальского и Новосоветской. Вдоль зоны перекрытия по ул. Новосоветской будет проложена временная односторонняя дорога.

С 8:00 16 октября до 23:59 15 ноября будет приостановлено движение транспорта на пересечении улиц Ефремова и Культуры.

На подъездах к зонам перекрытия будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Ранее сообщалось, что движение трамваев по Сормовскому кольцу планируется открыть осенью 2023 года.