Схема движения трамвая №417 временно изменится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Схема движения трамвая №417 временно изменится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Из-за ремонта железнодорожных путей в районе остановки "Зелёная" и до окончания работ трамваи будут следовать от остановки 52-й квартал до остановки "Игарская".

О восстановлении работы маршрута будет сообщено дополнительно.

Кроме того,из-за неблагоприятных погодных условий переносится срок восстановления движения транспорта на улице Памирской в районе дома №1 по улице Перекопской. Предварительно, автобусное движение здесь возобновится к 23 октября.

Ранее сообщалось, что несколько участков дорог перекроют в Сормове для ремонта трамвайных путей.

Также сообщалось, что движение трамваев по Сормовскому кольцу планируется открыть осенью 2023 года.