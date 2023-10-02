Фото: НИА “Нижний Новгород”
Схема движения трамвая №417 временно изменится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".
Из-за ремонта железнодорожных путей в районе остановки "Зелёная" и до окончания работ трамваи будут следовать от остановки 52-й квартал до остановки "Игарская".
О восстановлении работы маршрута будет сообщено дополнительно.
Кроме того,из-за неблагоприятных погодных условий переносится срок восстановления движения транспорта на улице Памирской в районе дома №1 по улице Перекопской. Предварительно, автобусное движение здесь возобновится к 23 октября.
Ранее сообщалось, что несколько участков дорог перекроют в Сормове для ремонта трамвайных путей.
Также сообщалось, что движение трамваев по Сормовскому кольцу планируется открыть осенью 2023 года.
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