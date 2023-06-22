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Движение трамваев по Сормовскому кольцу планируется открыть осенью 2023 года

23 июня 2023 14:49  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава дирекции сопровождения проектов акционерного общества "Корпорация развития Нижегородской области" Евгений Грабовский на заседании постоянной комиссии Гордумы рассказал о ходе реализации концессионного соглашения по модернизации электротранспорта в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, на участке от станции метро "Буревестник" до станции "Варя" заменено уже 1,8 км путей. На участке от "Вари" до центра Сормова работы выполнены на 96%.

На всем Сормовском кольце выполнено 62% демонтажных работ. Ведутся работы по устройству новых путей. Так, на участках с бетонным основанием выполнен 31% работ, балластировка щебнем участков с рельсошпальной решеткой произведена на 11%.

Движение на кольце должно открыться в сентябре 2023 года, участок от станции "Варя" до Московского вокзала - до конца 2023 года.

На проспекте Гагарина от станции "Мыза" до улицы Терешковой демонтажные работы полностью завершены. Верхнее строение пути уложено уже на 84% участка, восстановлены 109 опор сети.

Планируется, что здесь движение откроется в конце августа 2023 года.

Также Евгений Грабовский сообщил, что в этом году в Нижний Новгород поступит 50 новых трамваем "МиНиН", а всего до 2026 года в город поступит 170 вагонов.

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Ранее сообщалось, что около 2 км трамвайных путей уже заменено на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Гордума Трамвай
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