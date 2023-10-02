Бесплатную установку автономных пожарных извещателей организовали в Нижнем Новгороде Общество

Бесплатная установка автономных пожарных извещателей проходит в Нижнем Новгороде в рамках работы по социальной защите населения. Об этом сообщили в управлении ГОЧС Нижнего Новгорода.

Специалисты ставят приборы в квартирах многодетных и малообеспеченных семей, маломобильных и социально-неадаптированных групп населения. Также с нижегородцами проводятся профилактические беседы на тему пожарной безопасности.

"Автономный пожарный извещатель – это устройство, позволяющее информировать жильцов о возгорании и реагирующее на дым, когда потушить огонь еще возможно подручными средствами. Извещатель прост в эксплуатации и не требует обслуживания в специализированной организации. Его можно купить и установить самостоятельно", - рассказали сотрудники управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Кроме того, автономные извещатели не требуют использования отдельных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Минимум раз в год требуется менять батарейки, периодически снимать устройство и продувать камеру с оптико-электронным датчиком-пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.

Ранее сообщалось, что почти четыре тысячи бесед по профилактике лесных пожаров проведено с жителями Нижнего Новгорода.