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Общество

Уже более 232 тысяч человек посетили муниципальные бани Нижнего Новгорода

19 октября 2023 13:29  [100] Общество

Более 232 тысяч человек посетили муниципальные бани Нижнего Новгорода за 9 месяцев текущего года. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству Гордумы, которое прошло 19 октября

Депутаты, в частности, обсудили содержание банно-оздоровительных предприятий.

Директор "Нижегородских бань" Михаил Круглов рассказал, что муниципальном ведении находятся 10 общественных бань. Они расположены в шести районах города, включая Новинский сельский совет.

Причём в этом году увеличилось количество помывок в общих отделениях - на 3,8%, а льготных помывок – на 7,2%.

Доходы предприятия за истекший период составили 111,4 млн рублей, расходы – 109 млн рублей.

Согласно информации, в этом году продолжились работы по модернизации помещений и оборудования бань. Энергоэффективность бань повышается за счёт установки нового газового оборудования - данные работы оплачиваются из городского бюджета. Капитальный ремонт восьми бань был произведён за собственные средства предприятия. В планах - отремонтировать кровли, фасады и системы холодного водоснабжения.

Напомним, что с 1 января 2023 года установлены новые тарифы на услуги муниципальных бань. Так, одна двухчасовая помывка в любой день недели стоит 440 рублей, с понедельника по пятницу такая же помывка льготникам и детям 7-14 лет обойдётся в 220 рублей.

Услуги бань остаются бесплатными для участников и инвалидов Великой Отечественный войны, малоимущих граждан, детей до 7 лет.

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Теги:
Бани Гордума
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