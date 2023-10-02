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Общество

Уникальный мордовский могильник III–VII вв. н.э. обнаружили в Арзамасском районе

19 октября 2023 15:07  [123] Общество

Фото: МЦАИ

Древнемордовский могильник III–VII веков обнаружили в ходе археологических раскопок у церкви Смоленской иконы Божией Матери в селе Выездное Арзамасского района. Об этом сообщили в Межрегиональном центре археологических исследований (МЦАИ).

Как отметили специалисты, ранее считалось, что здесь находилось исключительно церковное кладбище конца XVII-XIX веков.

Напомним, летом в ходе раскопок там уже было выявлено одно парное мордовское погребение, в котором захоронены женщина и девочка-подросток. Найденные украшения были датированы IX-X веками, но в переотложенных слоях обнаружены и более древнее предметы, относящиеся к III-V векам.

После этого археологи изучили около 1,7 тысячи кв.м мордовского могильника, уходящего под современное дорожное полотно. Всего было изучено более 50 погребений, многие из них были ограблены ещё в древности.

Находки позволили уверенно отнести захоронение к III–VII векам нашей эры.

Как рассказали в МЦАИ, особенностью этих погребений являются удлинённые могильные ямы (до 3,7 м), расположенные рядами на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Они ориентированы в едином - северо-западном - направлении.

Стоит отметить, что в изголовье погребённых зафиксирован глиняный горшок. В женских могилах найдены многочисленные бусы, бронзовые браслеты и кольца, а за головой, на груди и в районе таза располагаются круглые бляхи. В мужских погребениях обнаружены медные накладки на пояса, наконечники стрел и копий, а также железные топоры.

Замдиректора МЦАИ Алексей Свиридов подчеркнул, что многие найденные здесь археологические предметы не имеют прямых аналогов и являются уникальными. Их изучение позволит открыть новые страницы родового строя единого мордовского этноса до его разделения на мокшанский и эрзянский, а также восполнить некоторые пробелы в древней истории арзамасского края.

Напомним, спасательные археологические раскопки в Выездном производятся в рамках реконструкции участка автомобильной дороги Владимир – Муром – Арзамас с возведением путепровода. Реконструкция позволит ликвидировать пересечение железнодорожного полотна и автомобильной дороги, которая является единственным выездом из Арзамаса в направлении Дивеева и Сарова.

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Теги:
Арзамасский район Археология
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