Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
Заплати налоги до 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 октября 2023 17:11  [116] Нижегородских школьников приглашают поучаствовать в учебных сборах в "Лазурном"
19 октября 2023 16:53  [102] Образовательная программа по развитию научно-популярного туризма для молодёжи открылась в Нижнем Новгороде
19 октября 2023 16:44  [108] Крупные штрафы за дискредитацию добровольцев Росгвардии введут в России
19 октября 2023 16:05  [128] Вадский свинокомплекс уличили в нарушениях экологических требований
19 октября 2023 15:26  [144] Реализацию проектов КРТ обсудили в нижегородском Заксобрании
19 октября 2023 15:07  [161] Уникальный мордовский могильник III–VII вв. н.э. обнаружили в Арзамасском районе
19 октября 2023 14:52  [131] Проект "Дни национальных культур в соседских центрах" стартовал в Нижнем Новгороде
19 октября 2023 14:27  [160] Нижегородский закон о такси рекомендован к принятию во втором чтении на заседании ЗСНО
19 октября 2023 14:03  [156] Около 8 тысяч нижегородских подростков приняли участие в профориентационных мероприятиях службы занятости
19 октября 2023 13:29  [183] Уже более 232 тысяч человек посетили муниципальные бани Нижнего Новгорода
Общество

Крупные штрафы за дискредитацию добровольцев Росгвардии введут в России

19 октября 2023 16:44  [108] Общество

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении административной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Об этом сообщает телеканал "360"

Согласно законопроекту, нормы об ответственности за фейки о Вооруженных Силах РФ будут распространяться на Росгвардию и добровольческие объединения, входящие в её состав.

Депутаты предложили, в частности, наказывать за распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о помощи добровольческих формирований при выполнении задач.

Напомним, по данному закону гражданина ждёт уголовная ответственность, если он в течение года уже привлекался к административной ответственности за распространение фейков или дискредитацию лиц или организаций, участвующих в выполнении задач российской армии. Наказание предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

За распространение фейков максимальная мера пресечения предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Напомним, что в начале марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Спустя год, в марте 2023-го, депутаты Госдумы РФ утвердили законы, предусматривающие уголовные и административные наказания за фейки и дискредитацию формирований и организаций, участвующих в специальной военной операции. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Росгвардия СВО
Поделиться:
Новости по теме
16 августа 2023 15:35  [629] Уголовную ответственность могут ввести за публикацию снимков дислокации военных и ПВО
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph