Крупные штрафы за дискредитацию добровольцев Росгвардии введут в России Общество

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении административной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Об этом сообщает телеканал "360"

Согласно законопроекту, нормы об ответственности за фейки о Вооруженных Силах РФ будут распространяться на Росгвардию и добровольческие объединения, входящие в её состав.

Депутаты предложили, в частности, наказывать за распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о помощи добровольческих формирований при выполнении задач.

Напомним, по данному закону гражданина ждёт уголовная ответственность, если он в течение года уже привлекался к административной ответственности за распространение фейков или дискредитацию лиц или организаций, участвующих в выполнении задач российской армии. Наказание предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

За распространение фейков максимальная мера пресечения предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Напомним, что в начале марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Спустя год, в марте 2023-го, депутаты Госдумы РФ утвердили законы, предусматривающие уголовные и административные наказания за фейки и дискредитацию формирований и организаций, участвующих в специальной военной операции.