Образовательная программа по развитию научно-популярного туризма для молодёжи открылась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

На базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского 19-20 октября проходит V акселерационная образовательная программа "Технологии проектирования полезного путешествия в сфере молодёжного туризма" в Приволжском федеральном округе.

Как сообщает пресс-служба вуза, слушателями выступают государственные и муниципальные служащие в сфере туризма и молодёжной политики, экскурсоводы, сотрудники и руководители туроператорских и агентских компаний, представители музеев и других туристических объектов – 150 представителей из всех субъектов ПФО.

В работе пленарной сессии приняли участие: заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, исполняющий обязанности ректора университета Лобачевского Олег Трофимов, министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, исполняющий обязанности министра туризма и промыслов Нижегородской области Александр Захарычев, член Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, доцент физического факультета ННГУ Антон Конаков.

"Согласно социологическим опросам, желание путешествовать и изучать страну входит в топ-3 потребностей наших студентов. Поэтому внутренний туризм сегодня не просто развлечение, а возможность лучше понять свои корни и историю, впитать традиции и осознать духовно-нравственные ценности, на которых веками стоит российское общество", – сказала заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Она отметила, что молодёжный туризм выступает инструментом развития личности и всего общества.

Обращаясь к участникам, заместитель полпреда подчеркнул особую значимость работы с молодёжью в современных условиях, воспитания через возможность открывать свою страну в путешествиях.

"Важное значение при формировании турпродукта приобрели просветительская и воспитательно-патриотическая работа. Необходимо использовать потенциал полезных путешествий по стране в целях воспитания молодёжи, развития системы патриотического воспитания. При формировании туристических продуктов важно включение мест и объектов, вызывающих у молодёжи яркие эмоции, интерес. Через увиденные просторы природы, культурные объекты, соприкосновение с историей формируется гордость и любовь к родине", – сказал Олег Машковцев.

Образовательная программа направлена на повышение профессиональных компетенций слушателей с акцентом на патриотическое воспитание молодёжи и распространение идеологии «полезного путешествия» через культурный, научно-технический, промышленный и предпринимательский потенциал страны.

Как отметил исполняющий обязанности ректора ННГУ Олег Трофимов, университет не случайно был выбран площадкой для реализации масштабного образовательного проекта.

"Мы ведём активную деятельность в сфере молодёжного туризма на протяжении многих лет, а с 2010 года на базе Института международных отношений и мировой истории функционирует Центр туристического образования, исследований и взаимодействия с туриндустрией, в котором проводятся исследования, разрабатываются и реализуются образовательные программы, общественные проекты. В преддверии 2024 года, когда Нижний Новгород будет обладателем звания “Культурной столицы России”, наш вуз со своей стороны обязательно даст предложения по интересным маршрутам и программам исторической значимости".

В первый день слушатели программы познакомились с трендами развития туризма для молодёжи, с технологией формирования общественно-полезных маршрутов молодёжного туризма, проектированием комплексных туристических продуктов по направлениям и многое другое. Кроме того, руководитель Центра туристического образования, исследований и взаимодействия с туриндустрией ИМОМИ ННГУ Вероника Беляева представила опыт Нижегородской области по профессиональной подготовке экскурсоводов.

"Научно-популярный туризм привлекает молодёжь в науку, позволяет молодым людям узнавать о достижениях учёных нашей страны. ННГУ одним из первых вошёл в федеральную программу научно-популярного туризма для молодёжи. И, безусловно, для нас очень важно провести это мероприятие и поделиться своим опытом с коллегами из других вузов", – сказал член Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Антон Конаков.

В программе второго дня запланировано обучение по дисциплинам: "Принципы и востребованные форматы работы с молодёжью при реализации форматов полезного путешествия", "Задачи и способы реализации патриотического воспитания и образования через полезные путешествия для молодёжи", "Особенности межведомственного взаимодействия представителей региональных органов исполнительной власти, бизнеса и индустрии туризма и гостеприимства в рамках идеологии полезного путешествия для молодёжи", "Механизмы взаимодействия с партнёрами при проектировании маршрутов и программ полезного путешествия, в том числе с учётом задач патриотического воспитания молодёжи".

Завершит работу разбор кейсов и представление участниками своих проектов. Все слушатели программы получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Справка

Разработчиком и исполнителем программы "Технологии проектирования полезного путешествия в сфере молодёжного туризма" выступает Российский государственный университет туризма и сервиса при поддержке департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России.