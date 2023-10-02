Нижегородских школьников приглашают поучаствовать в учебных сборах в "Лазурном" Общество

Фото: с сайта vega52.ru

Нижегородских школьников приглашают пройти отбор для участия в тематической смене "Время открытий", которая пройдёт с 28 ноября по 11 декабря в образовательном центре "Лазурный" под Выксой. Учебные сборы организованы нижегородским центром развития талантов "Вега" в рамках проекта "Успех каждого ребёнка" нацпроекта "Образование".

Как сообщили в региональном Минобрнауки, в смене примут участие более 190 учеников 5-9-х классов, которые пройдут обучение по четырём направлениям: "Наука", "Искусство", "Спорт" и "Туризм". Для школьников будут организованы интенсивы по физике, литературе, английскому языку, анималистической скульптуре, дизайну плаката, а также баскетболу и экскурсоведению.

Участие бесплатное, приём заявок проводится до 30 октября по ссылке. Обязательным условием в отборе является наличие портфолио участника.

Недавно в "Лазурном» завершилась смена "Курс на успех", принявшая более 200 ребят. В течение двух недель юные нижегородцы активно погружались в мир общей и неорганической химии. По словам участников смены, программа занятий оказалась очень насыщенной и помогла им обрести новые знания.