Нижегородских школьников приглашают поучаствовать в учебных сборах в "Лазурном"

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Нижегородских школьников приглашают пройти отбор для участия в тематической смене "Время открытий", которая пройдёт с 28 ноября по 11 декабря в образовательном центре "Лазурный" под Выксой. Учебные сборы организованы нижегородским центром развития талантов "Вега" в рамках проекта "Успех каждого ребёнка" нацпроекта "Образование".
Как сообщили в региональном Минобрнауки, в смене примут участие более 190 учеников 5-9-х классов, которые пройдут обучение по четырём направлениям: "Наука", "Искусство", "Спорт" и "Туризм". Для школьников будут организованы интенсивы по физике, литературе, английскому языку, анималистической скульптуре, дизайну плаката, а также баскетболу и экскурсоведению.
Участие бесплатное, приём заявок проводится до 30 октября по ссылке. Обязательным условием в отборе является наличие портфолио участника.
Недавно в "Лазурном» завершилась смена "Курс на успех", принявшая более 200 ребят. В течение двух недель юные нижегородцы активно погружались в мир общей и неорганической химии. По словам участников смены, программа занятий оказалась очень насыщенной и помогла им обрести новые знания.Напомним, школьников из Нижегородской области приглашают принять участие в третьем сезоне всероссийского конкурса научно-популярного видео "Знаешь? Научи". В конкурсе могут участвовать учащиеся 1-11 классов, которые смогут попробовать себя в качестве научного блогера. Для этого нужно записать трёхминутное научно-популярное видео, в котором доступно и интересно объяснять научную теорию, концепцию или явление.
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