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Общество

Более 102 млн рублей выделено на модернизацию пищеблоков школ Нижнего Новгорода

19 октября 2023 18:40  [61] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В Гордуме Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по социальной политике. Депутаты обсудили организацию питания в начальных классах общеобразовательных школ.

Директор городского депобра Владимир Радченко рассказал, что поставщиком питания в школы является "Дирекция по организации питания". Сотрудники департамента регулярно проверяют, как организован процесс приёма пищи в школах.

Каждый год формируется реестр школьников, нуждающихся в лечебном и диетическом питании. Во всех городских школах сформированы группы родительского контроля качества питания учащихся, а также организована обратная связь от учащихся и их родителей по оценке качества питания по QR-коду.

В этом году стартовал проект по модернизации школьных пищеблоков, в нём уже приняли участие 53 образовательных учреждения. Так, в 28 школах был проведён полный комплекс мероприятий, в остальных проведена замена оборудования и отремонтированы обеденные залы. На эти цели было направлено 102,8 млн рублей. До 2025 года проектом планируется охватить все образовательные учреждения.

Также депутаты уделили внимание реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы".

Как было озвучено в ходе заседания, сейчас в Нижнем Новгороде функционирует 307 муниципальных детских садов на 2858 групп. Кроме того, в 7 муниципальных школах, реализующих программы дошкольного образования, действуют 27 групп. 81% учреждений оказывает дополнительные образовательные услуги.

Владимир Радченко уточнил, что в садиках работают группы различной направленности: 2532 - общеразвивающие; 18 - оздоровительные (для детей с туберкулезной интоксикацией, аллергическими патологиями); 54 - комбинированной направленности для детей с ОВЗ; 254 - компенсирующей направленности.

В этом году садики посещают 829 детей с ОВЗ. Для них в этом было перепрофилировано 55 групп различной направленности в 49 детских садах.

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Теги:
Гордума Детсады Школы
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