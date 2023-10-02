Проспект Ленина в Дзержинске отремонтировали по нацпроекту БКД Общество

Глава Дзержинска Иван Носков совместно с депутатами городской Думы, представителями Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области и Общественной палаты Дзержинска проверил качество комплексного ремонта дороги и тротуаров на проспекте Ленина.

Ремонт проезжей части был выполнен в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на участке протяженностью около 2 км. Согласно информации ГУАД Нижегородской области на эти цели было выделил 76 млн рублей.

Ремонт тротуаров по обеим сторонам проспекта был профинансирован из бюджета города Дзержинска в сумме более 71 млн рублей.

"Центральный проспект Ленина значительно преобразился. К ремонту подошли комплексно: одновременно с дорогами провели за счет средств городского бюджета ремонт тротуаров и создали доступные пешеходные зоны там, где их раньше не было. Замечания к подрядчику есть, но они минимальны, и мы знаем четкие сроки их устранения. Все относятся к этому с пониманием. Мы для того и осуществляем постоянные объезды ремонтируемых объектов и общественный контроль, чтобы выявлять недостатки", - отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

В рамках комплексного ремонта четырёхполосной дороги на проспекте уложено более 35 тысяч кв. м. асфальта и еще 18 тысяч кв. м - на тротуарах. Для безопасности автомобилистов и сохранения целостности газонов обновлено более 10 км бордюрного камня, отсыпаны плодородным грунтом новые газоны, а на выровненных площадках в ближайшие дни будут установлены четыре новых остановочных павильона.

Напомним, что ГУАД Нижегородской области планирует расторгнуть контракт с подрядчиком по ремонту проспекта Циолковского в Дзержинске. По контракту все работы на объекте, включая участок Решетихинского шоссе и подходы к Желнинскому мосту, должны были завершиться 30 сентября. Однако в настоящее время верхний слой асфальтобетона уложен только на 15%.