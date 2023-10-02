Улицу Тонкинскую перекроют для движения транспорта до 5 ноября

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В Канавинском районе областного центра на две недели перекроют часть улицы Тонкинской в связи ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
Работы будут проходить в районе дома №7А.
Согласно информации, ограничения начнут действовать с 6:00 21 октября и продлятся до 5 ноября включительно.
Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Напомним, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода временно приостановлено движение транспорта на нескольких улицах в связи с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей.
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