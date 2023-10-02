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Общество

Бесплатные юридические консультации пройдут для жителей Спасского муниципального округа

20 октября 2023 14:04  [1] Общество

В пятницу 1 декабря 2023 года с 11:00 в администрации Спасского муниципального округа Нижегородской области по адресу: пл. Революции, д. 71, с. Спасское, Спасский район, Нижегородская область, 606280, работниками аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области будут проведены бесплатные юридические консультации для жителей Спасского муниципального округа по вопросам, относящимся к компетенции Законодательного Собрания.

Проведение правового консультирования планируется также с привлечением работников аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и государственного казенного учреждения Нижегородской области "Государственное юридическое бюро по Нижегородской области".

Гражданам, желающим получить бесплатную юридическую консультацию, необходимо 7 ноября (вторник) 2023 года представить в кабинет 24 администрации Спасского муниципального округа Нижегородской области с 8:00 до 16:00 (обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00) заявление об оказании бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования.

Контактные телефоны: (83165) 2-51-97 (Петрова Ирина Михайловна); (831) 419-20-10, (831) 439-06-69, отдел по работе с обращениями граждан аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области.

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Теги:
Законодательное собрание Спасский район Юрпомощь
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