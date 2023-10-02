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Общество

Свыше 2,5 миллиарда рублей поступило на модернизацию первичного звена нижегородского здравоохранения в 2023 году

20 октября 2023 14:30  [119] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Свыше 2,5 миллиарда рублей поступило на модернизацию первичного звена нижегородского здравоохранения в 2023 году. Об этом стало известно по итогам заседания комитета по социальным вопросам Заксобрания Нижегородской области.

Общий объем финансирования программы на 2021-2025 годы составляет более 15,4 млрд рублей.

До конца текущего года в регионе предусмотрен капитальный ремонт 191 объекта здравоохранения, при этом на сегодняшний день работы полностью выполнены уже на 97 объектах. В текущем году предусмотрено строительство 31 объекта – фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. К настоящему моменту получено разрешение на ввод в эксплуатацию 28 объектов. По оставшимся объектам формируются пакеты документов, заявки на ввод в эксплуатацию будут направлены в муниципалитеты до конца года.

"Медучреждения также комплектуются оборудованием, в том числе и так называемым "тяжёлым" оборудованием – это маммографы, рентген-аппараты, флюорографы. В медицинские организации поставлены и введены в эксплуатацию 103 единицы медицинского оборудования, в том числе 1 компьютерный томограф и 7 рентген-аппаратов. Также обновлен автопарк медучреждений: в марте было поставлено 157 автомобилей. Проводится большая работа по обновлению и модернизации важнейшего звена в регионе – здравоохранения. У депутатов были вопросы по готовности отдельных объектов и оборудованию. Эти вопросы будут прорабатываться с Министерством здравоохранения в рабочем порядке. Результаты программы на данном этапе радуют, работа идет в соответствии с регламентом", – отметила председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова.

Также стало известно, что в следующем году в Нижегородской области продолжится программа модернизации здравоохранения, в том числе, планируется строительство 21 объекта здравоохранения.

Ранее сообщалось, что общий объем финансирования на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Нижегородской области в 2022 году превысил 5 млрд рублей.

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Теги:
Законодательное собрание Здравоохранение
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