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Общество

Нижегородская и Казанская телебашни включат иллюминацию в честь первого между городами рейса "Метеора"

21 октября 2023 12:23  [87] Общество
Нижегородская и Казанская телебашни включат иллюминацию в честь первого рейса Метеора между городами

Нижегородская и Казанская телебашни включат иллюминацию в честь первого рейса Метеора между городами

Нижегородская и Казанская телебашни включат иллюминацию в честь первого между городами рейса "Метеора". Об этом сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре.

Тематическая художественная подсветка будет работать 21 и 22 октября с 19:00 до 21:00 в честь отправки первого между регионами рейса судна на подводных крыльях "Метеор 120Р".

На телебашне появится бегущая строка: "21-22 октября - первый рейс Метеора "Конструктор Алексеев", Нижний – Казань - Нижний", и световое панно окрасится в цвет речных волн. Также высотную доминанту Казани в выходные украсит праздничная иллюминация.

Напомним, что судно на подводных крыльях "Метеор-120Р", названное в честь конструктора Ростислава Алексеева, 21 октября отправилось в первый рейс из Нижнего Новгорода в Казань с остановками в Козьмодемьянске и Чебоксарах. Время в пути составит 7-8 часов, в зависимости от прохождения шлюзов.

СПРАВКА
196-метровая телебашня в Нижнем Новгороде - объект региональной сети эфирного телерадиовещания, который обеспечивает эфирным сигналом более половины жителей области. Систему освещения архитектурно-художественной подсветки составляют светодиодные пиксели, расположенные на гранях, а также линейные прожекторы, образующие "световой пояс" по периметру технологической площадки на высоте 140 м.

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Теги:
Судоходство телебашня
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