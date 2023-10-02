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Руководитель ГУ Минюста России по Нижегородской области Дмитрий Шапкин проведет личный прием граждан

22 октября 2023 12:38  [40] Общество

Руководитель ГУ Минюста России по Нижегородской области Дмитрий Шапкин проведет личный прием граждан 23 ноября 2023 года с 11:00 до 12:00 в приемной Президента РФ в ПФО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе мероприятия жители региона смогут получить консультации по вопросам оказания международной правовой помощи, исполнения уголовных наказаний, принудительного исполнения судебных актов.

Также граждане смогут получить информацию о регистрации и контроле за деятельностью некоммерческих организаций, государственной регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в них.

Помимо того, жители региона смогут сообщить о фактах нарушений своих прав в ходе оказания услуг нотариусами, адвокатами и органами ЗАГС.

Прием осуществляется по предварительной записи. Получить подробную информацию и записаться на прием можно по телефону: (831) 224-86-18 (доб. 503) с 25 октября по 10 ноября в рабочие дни, с 09.00 до 16.00.

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Теги:
Минюст Прием граждан
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