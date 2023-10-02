Руководитель ГУ Минюста России по Нижегородской области Дмитрий Шапкин проведет личный прием граждан Общество

Руководитель ГУ Минюста России по Нижегородской области Дмитрий Шапкин проведет личный прием граждан 23 ноября 2023 года с 11:00 до 12:00 в приемной Президента РФ в ПФО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе мероприятия жители региона смогут получить консультации по вопросам оказания международной правовой помощи, исполнения уголовных наказаний, принудительного исполнения судебных актов.

Также граждане смогут получить информацию о регистрации и контроле за деятельностью некоммерческих организаций, государственной регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в них.

Помимо того, жители региона смогут сообщить о фактах нарушений своих прав в ходе оказания услуг нотариусами, адвокатами и органами ЗАГС.

Прием осуществляется по предварительной записи. Получить подробную информацию и записаться на прием можно по телефону: (831) 224-86-18 (доб. 503) с 25 октября по 10 ноября в рабочие дни, с 09.00 до 16.00.