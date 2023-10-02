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Температура 0...-3° установится в Нижегородской области на этой неделе

23 октября 2023 09:55  [63] Общество

Фото: Светлана Шуга

По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя в Нижегородской области стартует с потепления и обильных осадков, а к дождю будет примешиваться снег. Но затем ситуацию изменит скандинавский антициклон, который придёт с относительно сухой и прохладной погодой, и среднесуточная температура окажется ниже 0°. А уже к концу недели прогнозируются снегопады.

В понедельник, 23 октября, на термометрах установится стабильный "плюс": днём до +4°, ночью 0...+3°, ветер восточный, слабый. Давление опустится ниже нормы - до 735-742 мм рт.ст. Весь день будут моросить дожди.

Во вторник усилится северный ветер, дневная температура приблизится к нулевой отметке, осадки перейдёт в снег, ночью подморозит до -3°. На дорогах прогнозируется гололедица.

Со среды среднесуточная температура уйдёт в "минус": днём 0...-1°, ночью -2...-3°.

При этом всю неделю будет преимущественно пасмурно, ближе к выходным ветер усилится до 4-5 м/с. При отсутствии снежного покрова на улице будет довольно промозгло и неприятно холодно. Регион временно погрузится в так называемое предзимье.

Но уже на следующей неделе метеорологи обещают возвращение плюсовой осенней погоды.

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Теги:
Погода Прогноз
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