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Общество

Сильные осадки и гололедица ожидаются в Нижегородской области 23-24 октября

23 октября 2023 12:45  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дождь, мокрый снег, снег и гололедица ожидаются в Нижегородской области 23-24 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра завтрашнего дня.

Нижегородцам рекомендуется не выпускать детей, пожилых и больных людей на улицу в одиночку.

Водителям следует ограничить использование автотранспорта, особенно на летней резине. При вождении необходимо соблюдать дистанцию, снизить скорость и исключить резкие торможения.

Напомним, температура 0...-3° установится в Нижегородской области на этой неделе.

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Теги:
МЧС Погода
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