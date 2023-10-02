Сильные осадки и гололедица ожидаются в Нижегородской области 23-24 октября

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Дождь, мокрый снег, снег и гололедица ожидаются в Нижегородской области 23-24 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра завтрашнего дня.
Нижегородцам рекомендуется не выпускать детей, пожилых и больных людей на улицу в одиночку.
Водителям следует ограничить использование автотранспорта, особенно на летней резине. При вождении необходимо соблюдать дистанцию, снизить скорость и исключить резкие торможения.
Напомним, температура 0...-3° установится в Нижегородской области на этой неделе.
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